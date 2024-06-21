朱紅：恒指窄幅整固，留意牛56819/熊59523

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿18倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

芯片股份持續造好，中芯國際00981)股價連升4日，曾高見19.88元，創近5個月新高。如看好中芯，可留意中芯認購證23702)，行使價19.82元，24年11月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

中國證監會主席吳清強調，要大力推動上市公司提升投資價值，進一步引導上市公司積極主動回報投資者的意識。中企股普遍上升，中國石油00857)股價連日造好，曾高見7.88元，於高位附近整固。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤表示，保險業資產佔中國金融總資產7%左右，而國際平均水平普遍為20%左右，加快發展保險業有利於改善金融市場結構，優化金融資源配置，增強金融體系穩健性。內險股個別發展，中國平安02318)股價續沿10天線整固，在約37.5元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證24851)，行使價48元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿9倍。

科技股普遍回吐，美團03690)表現偏軟，跌至120元水平好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，現在港股已有24隻大價股可以同時以港幣或人民幣交易，正與內地監管機構磋商落實讓內地投資者直接用人民幣買賣在港上市的人民幣股票，將人民幣櫃台連接到港股通。港交所00388)表現靠穩，續沿10天線約264元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。