朱紅：恒指萬八點爭持，留意牛56819/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿19倍。

報道指蘋果公司正在商討與內地科技龍頭合作，共同在內地推出人工智能AI)服務，潛在合作夥伴可能包括百度、阿里等，藉以平衡監管及其發展策略，以保障其AI功能及時在內地市場上供應。阿里巴巴09988)股價再次回落至100天線，在約72元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證24672)，行使價80.05元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

美國原油庫存減幅大於預期，加上聯儲局減息預期升溫，國際油價上升。中國石油00857)表現靠穩，續於約7.7元高位附近整固。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

美團03690)周四20日)在聯交所購回250.63萬股，涉資約3億元，自購回授權決議案通過以來共計購回1,345.9萬股，佔股本0.2159%。美團表現偏軟，跌至10天線約116.5元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

會計師行德勤下調香港今年IPO集資額預測至約600億-800億元，指有見近期港股日均成交有回升跡象，期望下半年將有4隻以上集資額達10億美元的大型新股赴港上市。港交所於50天線受壓，在約257元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

據外媒報道，加拿大政府正準備對中國製電動汽車徵收新關稅，以期與美國、歐盟的行動保持一致。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價續於高位整固，在約236元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿3倍。

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