朱紅：恒指萬八點好淡爭持，留意牛56819/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿18倍。

騰訊00700)《王者榮耀》國際服近日上線東南亞、北美、歐洲、日本、韓國和拉丁美洲等市場，據報道，遊戲上線後迅速登頂印尼、菲律賓、北美、加拿大、澳洲、秘魯、馬來西亞、新加坡等12個國家和地區的免費榜。騰訊股價連日偏軟，回落至20天線後見支持，在約380元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)主席唐家成表示，今年以來收到70宗新的新股上市申請，亦有27隻新股上市，並正審核110宗個案，對本港新股市場前景十分有信心。港交所仍受制於50天線，在258元水平整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

外電報道，中國商務與歐盟委員會舉行會談，雙方商定就歐盟對中國電動汽車反補貼調查案啟動磋商，據悉雙方將在未來數周內繼續進行各級別談判，任何談判結果都必須有效地解決會造成傷害地的補貼問題。汽車股個別發展，比亞迪01211)表現靠穩，續於約237元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿3倍。

據報道，受近期中國南方多地持續出現強降雨影響，相關地區保險機構累計接報案1.84萬件，報損金額6.19億元人民幣，目前已賠付和預賠付金額1.05億元人民幣，各項理賠工作正在穩妥有序推進。內險股普遍下跌，中國平安02318)仍受制於10天線，跌至36.5元附近徘徊。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿9倍。

美國財政部發布建議規則，擬限制「受關注國」獲取可用於開發先進技術的美國資金，當中包括限制美國個人及企業投資中國的人工智能AI)、電腦晶片和量子運算等領域，並在8月4號前接受公眾提出意見。芯片股普遍受壓，中芯國際00981)股價失守10天線，曾低見17.7元。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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