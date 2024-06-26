朱紅：騰訊10天線徘徊，留意購25156/沽25849

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿18倍。

騰訊電競發布「全球電競共贏交流計劃」，將在沙特阿拉伯、法國及日本等地陸續開展交流活動，以產業實踐經驗分享、合作方式探討、文化交流為首要目標，長期舉辦開放的、定制化的生態交流活動。騰訊00700)股價靠穩，續於10天線約380元水平整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

比亞迪01211)在日本推出第三款電動車「海豹」，售價為528萬日圓，公司希望在日本成為電動車的領跑者，計劃每年在日本推出一款新車型。比亞迪表現向好，曾高見242元，再創今年新高。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，美國政府正在調查中國三大國有通訊商中國移動00941)、中國電信和中國聯通，主要關注相關公司會否透過在美國的雲端及互聯網業務取得美國數據。電訊股表示靠穩，中移動股價於20天線見支持，升至74.5元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

據報道，本港料將在一兩個月內公布中國國債期貨的細節，逾10家銀行和券商將擔任流動性提供者。港交所00388)表現偏軟，曾跌至252.4元，創月內新低。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

美國費城半導體指數連跌3個交易日，芯片股份普遍受壓，中芯國際00981)連跌多日，失守20天線曾低見17.02元。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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