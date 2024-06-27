朱紅：恒指窄幅整固，留意牛56819/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證56819)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

國家新聞出版署公布最新國產網絡遊戲審批情況，6月份增至104款遊戲獲批版號，上半年累計批出版號達628個，月均過審數量高於2023年的約80多款，市場預期全年將有1,200至1,500款遊戲通過審批。遊戲股表現各異，騰訊00700)股價靠穩，連日於382元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

據外媒報道，美團03690)正在考慮發行超過10億美元債券，以補充營運資金、償還明年到期的債務以及擴張現有業務，美團則對報道表示不予置評。美團股價變動不大，續於117元水平窄幅整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)周二25日)在聯交所回購150萬股，涉及總額約2,656萬元，自普通決議案通過至今，公司共計購回1,361.38萬股，佔股本0.05%。小米表現靠穩，續於50天線約17.8元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

芯片巨企英偉達止跌反彈，帶領芯片股造好，中芯國際00981)好倉連日錄得資金流入，公司股價反彈，升至17.8元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

香港聯交所資料顯示，貝萊德上周減持友邦保險01299)逾376萬股，總金額約為2.10億港元，減持後最新持股數目約為6.68億股，比例為5.97%。友邦連日受制於10天線，曾跌至54.2元，創兩個月新低。如看好友邦，可留意友邦認購證24255)，行使價63.95元，24年10月到期，實際槓桿12倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿6倍。

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