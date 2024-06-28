朱紅：恒指創兩個月新低，留意牛56817/熊62684

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

外媒報道，騰訊00700)投資的南韓遊戲公司Shift Up將在南韓上市，消息指將以價格範圍上限定價，集資4,350億南韓圜，按上限定價計公司估值為3.5萬億南韓圜25.2億美元)，料於下月掛牌。騰訊股價下跌，失守20天線在約374元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)報表披露，周三26日)在聯交所購回逾429萬股，涉及總額約5億元，自購回授權決議案通過至今，美團共計購回3,068.84萬股，佔股本0.4922%。美團股價下跌，失守50天線曾低見112.6元。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿4倍。

2024年度上海世界行動通訊展覽會MWC)日前開幕，小米01810)今屆首次與會，會上展示SU7、手機、平板與智能家電等，全面展示其由澎湃OS操作系統連結的「人車家全生態」。小米01810)股價顯著下跌，曾低見16.34元，創兩個月新低。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭於LME亞洲金屬研討會表示，正探索將香港列為LME金屬倉庫地點的可能性，最近已委託第三方進行可行性研究，並獲得市場大力支持。港交所表現偏軟，曾低見251.2元，再創兩個月新低。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

據報道，中國廣電5G NR廣播將於明年正式商用，5G NR廣播已實現無手機卡模式、跨營運商服務，可以免流量觀看電視，並且中國廣電以及其他三大營運商的用戶均可使用。電訊股普遍向好，中國移動00941)逆市上升，在月內高位約75.2元水平整固。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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