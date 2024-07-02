朱紅：中移創近年新高，留意購25695/牛58107

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿24倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

內媒報道，中國移動00941)發布低空智聯網「1115」技術創新成果，包括發布業界首個低空智聯網技術白皮書，構建業界首個5G-A通感一體中試平台，研發領先的「中移凌雲」無人機智能管控平台。中移動股價造好，曾升至77.55元，再創近年新高。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

騰訊00700)及廣汽持股的內地網約車服務商如祺出行在股公開招股，預期7月10日掛牌，集資淨額約11億元。騰訊股價變動不大，仍受制於20天線，在約373元水平徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)公布，將於9月2日推出每周恒生科技指數期權，將會為此產品提供50%的交易費折扣，產品在推出後首六個月的證監會徵費亦將獲豁免，有關計劃仍待監管機構批准。港交所股價持續偏軟，曾低見248.2元，再創近月新低。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡港交，可留意港交認沽證25097)，行使價249.8元，24年11月到期，實際槓桿6倍。

小米集團01810)周四27日)在聯交所購回580萬股，涉資約9,609萬元，為近月以來最高單日回購金額。小米股價反覆，在約16.5元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，國內汽、柴油價格每噸分別提高210元人民幣及200元。石油股普遍上升，中國石油00857)曾高見8元，再創近年新高。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

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