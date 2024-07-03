朱紅：恒指10天線受阻，留意牛56817/熊62684

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

騰訊00700)宣布自研星脈高性能計算網絡全面升級，升級後搭載全自研的網絡設備與AI算力網卡，網絡通信效率比上一代提升60%，讓大模型訓練效率提升20%。騰訊表現偏軟，曾低見365.2元，3個多月以來首次失守50天線。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25697)，行使價472.42元，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

市場預期夏季燃料需求上升，加上憂慮中東局勢不穩或影響全球供應，國際油價升至兩個月新高。石油股普遍造好，中國石油00857)曾高見8.3元，再創近年新高。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

中國平安02318)聯席首席執行官郭曉濤表示，目前中國養老醫療健康服務市場仍在起步階段，集團通過科技賦能、融合金融產品和養老服務，並正在全面設計銀髮客群的金融+養老產品。平奸股價反覆，跌至100天線見支持，倒升至36.6元附近整固。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿10倍。

比亞迪01211)公布，6月銷量約34.2萬輛，升35%，當中海外銷售新能源乘用車約2.7萬輛；而上半年累計銷量約161.3萬輛，升28.5%。比亞迪股價逆市下跌，失守20天線低見226.6元。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿4倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

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