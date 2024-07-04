朱紅：小米連日反彈，留意購24190/沽25042

如看好恒指，可留意恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

小米汽車公布，6月已開啟雙班生產，單月SU7系列汽車交付已突破10000輛，近期將進行新一輪產線調優維護，7月起交付進一步加速，鎖單後預計交付周期最高可縮短5周。小米集團01810)股價連日反彈，升至約17元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證24190)，行使價19.82元，25年1月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

微信公布，為幫助視頻號直播商家擴充流量、觸達海量目標人群，騰訊00700)更多流量場景支持視頻號直播推廣，新增平台與內容媒體以及優量匯，幫助商家進一步提升視頻號直播獲客效率。騰訊股價於50天線見支持，升至約379元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25697)，行使價472.42元，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

據報道，石油輸出國家組織OPEC)連續3個月原油產量維持穩定，部份主要成員國的產量甚至持續高於限額。加上市場對颶風貝里爾造成供應干擾的憂慮逐漸紓緩，國際油價高位回落。石油股份個別發展，中國石油00857)延續升勢，曾高見8.49元，再創近年新高。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

早前有傳指中國平安02318)有意重返香港壽險市場並正商討收購虛擬壽險公司眾安人壽ZA Insure業務，中國平安方面則回應指目前沒有相關消息。平安表現靠穩，續沿10天線在約36.9元水平整固。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿10倍。

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