朱紅：恒指萬八點爭持，留意牛56817/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿18倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿45倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

內銀股再次升至今年高位，工商銀行（01398）曾升約2%至今年新高4.85元，如看好工行，可留意工行認購證25848)，行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿6倍。建設銀行（00939）曾升2%至今年新高5.51元，如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿7倍。

中國平安（02318）及陸金所聯合公布，由於在陸金所派特別股息中，控股股東中國平安選擇以股代息收取約5.09億股新陸金所股份，令持股由41.4%升至經擴大後股本約56.82%，故中國平安作為要約人按例提出強制性無條件現金要約。平安股價在10天線36.6元徘徊，如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿7倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿10倍。

據俄羅斯《國際文傳電訊社》引述俄羅斯副總理諾瓦克指，俄羅斯和中國指示兩國公司「盡快」就通過「西伯利亞力量2號」供應天然氣的條款達成一致。石油股份繼續穩步上揚，中國石油00857)延續升勢，曾高見8.5元，再創近年新高。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

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