朱紅：騰訊持續靠穩，留意購25697/沽25849

如看好恒指，可留意恒指牛證56818)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

騰訊混元大模型、與「騰訊元寶」和「騰訊元器」於2024世界人工智能大會期間亮相，不僅覆蓋工作提效、生活娛樂兩大場景，除了提供AI搜索、AI總結及AI寫作等核心功能，還提供創意繪畫、口語陪練及百變AI頭像等有趣好玩的特色應用，以及更多用戶創建的智能體。騰訊股價靠穩，續於約380元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25697)，行使價472.42元，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)於周四4日)在聯交所購回417.39萬股，涉及總額約5億元；自購回授權決議案通過至今，美團共計購回4,804.96萬股，佔股本0.7706%。美團股價向好，升至120元水平窄幅整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

友邦保險01299)周四4日)於聯交所回購217.9萬股，涉資約1.15億元；自購回授權的決議案通過至今，公司累計購回9,667.36萬股，佔股本0.8604%。友邦股價持續偏軟，曾低見51.7元，創個多月新低。如看好友邦，可留意友邦認購證24673)，行使價65元，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)在泰國的電動車工廠開業，是比亞迪在東南亞的首間工廠，據悉工廠規模達4.9億美元，包括混合動力車在內的年產能力達15萬輛。比亞迪股價靠穩，續沿10天線約235元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，滙控00005)考慮出售德國多項業務，而法國巴黎銀行及瑞銀對其財富管理部門表示初步興趣，瑞士寶盛亦正研究，該業務交易估值可能為3億至6億歐元之間。滙控股價下跌，在約68元附近徘徊。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿12倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿15倍。

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