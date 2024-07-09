朱紅：恒指連日偏軟，留意牛56089/熊62684

如看好恒指，可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿31倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56086)，收回價16900點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿15倍。

據報道，比亞迪仰望正式宣布與騰訊00700)自研手遊和平精英達成合作，仰望汽車即將登陸和平精英，據悉相關車型為仰望U8。騰訊表現靠穩，續沿10天線約378元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25697)，行使價472.42元，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

中國人民銀行表示，為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準性和有效性，從即日起人行將視情況開展臨時正回購或臨時逆回購操作，操作利率分別為七天期逆回購操作利率減點20基點和加點50基點。內銀內險股個別發展，中國平安02318)再度下試100天線支持，曾低見34.75元並創近兩個月新低。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿10倍。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，亞洲中長期是經濟增長最好的地方，有信心中長期外資一定會返來，往後也積極吸引東盟等市場資金，並指在外訪時發現不同企業都對來港上市有興趣，目前只是等待合適時機。港交所00388)股價持續偏軟，曾跌至238元，創兩個多月新低。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

據外媒報道，比亞迪01211)與土耳其政府達成一項協議，計劃在土耳其投資10億美元在當地興建電動車廠，據悉此舉可有助比亞迪拓展歐盟電動車市場，亦可避免向土耳其額外繳付進口關稅。比亞迪股價變動不大，續沿10天線約234元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

中石油公布，新疆油田公司在今年上半年累計生產原油731.35萬噸、天然氣22.37億立方米，分別超過年度計劃7.45萬噸及1.21億立方米。中石油00857)股價高位整固，在約8.4元附近窄幅徘徊。如看好中油，可留意中油認購證25521)，行使價12元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。