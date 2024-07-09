朱紅：中芯逆市造好，留意購25698/沽22831

如看好恒指，可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意收回價較遠恒指牛證56086)，收回價16900點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

ASML行政總裁Christophe Fouquet表示，全球對傳統芯片的需求正急劇增長，但該類芯片利潤不高，西方企業的投資亦不夠，不論是德國汽車業或是其他芯片買家，都需要中國芯片製造商目前正投資的傳統芯片。芯片股普遍造好，中芯國際00981)重越20天線，逆市升至18.1元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

數據研究機構DataEye發布2024上半年內地市場手遊效果廣告白皮書，上半年內地市場手遊APP在投遊戲數約1.46萬款，較2023上半年的1.62萬款下跌近一成，為近三年最低；小遊戲投放數仍然呈增長趨勢，但增速相較2022年和2023年有所放緩。遊戲股個別發展，騰訊00700)續沿10天及20天線整固，在約381元附近窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，債券通今年1月北向通日均成交創歷史新高，目前港交所正在籌備10年期國債期貨，將有助吸引更多外資投資中國債券市場，推動中國金融市場進一步開放和人民幣國際化進程。港交所一度再創兩個多月新低，其後跌幅收窄在約240元水平徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

外媒報道，預計滙控00005)將從內部尋找人選升任新行政總裁，最快本月宣布，據悉集團亦正考慮派發獎金和重新分配重點項目，以挽留未能成功被選為行政總裁的高層。滙控表現偏軟，失守50天線曾低見66.4元，創兩個月新低。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿13倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿16倍。

比亞迪01211)完成深汕比亞迪汽車工業園三期項目簽約，總投資65億元人民幣，擬建設電池pack線及新能源汽車核心零部件工廠，另外據報集團正考慮在秘魯建裝配廠。比亞迪表現靠穩，升至236元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

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