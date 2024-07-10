朱紅：平保考慮發債，留意購23504/沽24852

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿35倍。或可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿29倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

市場有消息指平安保險02318)正考慮發行可轉債，規模介乎20億至50億美元。平保股價由5月中的44.8元回調至35元附近，近日有資金流入平保認購證中。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿10倍。

ASML行政總裁Christophe Fouquet表示，全球對傳統芯片的需求正急劇增長，但該類芯片利潤不高，西方企業的投資亦不夠，不論是德國汽車業或是其他芯片買家，都需要中國芯片製造商目前正投資的傳統芯片。中芯國際00981)重越20天線，升至18元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

美團03690)持續進行股票回購，每天平均以5億元回購約4百萬股。美團股價向好，升至120元水平窄幅整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

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