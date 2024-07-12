朱紅：內銀股造好，留意建行購25158/工行購25848

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿19倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證62684)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

《THE BANKER》發表一年一度世界銀行1000強排名，指2023年整體行業稅前利潤1.53萬億美元，按年增長14%。以一級資本計算，內地4大國有銀行繼續成為全球4大銀行，去年一級資本升5%至8%。內銀股普遍上升，建設銀行00939)股價於10奴線見支持，升至5.53元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿8倍。工商銀行01398)續沿10天線整固，升至約4.35元水平。如看好工行，可留意工行認購證25848)，行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿6倍。

中國人壽02628)公布，公司於今年上半年未經審計的累計原保險保費收入約4,896億元人民幣，按年增長4.1%。中人壽顯著造好，曾高見11.26元，創一個多月新高。如看好中人壽，可留意中壽認購證24959)，行使價13元，25年5月到期，實際槓桿5倍。

騰訊00700)旗下的首款開放世界賽車手遊《極品飛車：集結》進行全平台公測，遊戲中引入全球超過30個汽車品牌的逾150款豪車，截至上月底遊戲預約量已突破3,000萬。騰訊股價持續靠穩，續於約384元附近窄幅整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25697)，行使價472.42元，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

芯片企業台積電6月銷售額同比增長33%，另外市場消息指出，台積電多數客戶已同意漲價以換取可靠的供應，帶動芯片股份造好。中芯國際00981)於20天線見支持，升至18.2元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

《彭博》引述諮詢公司Alixpartners數據，預計到2030年中國現有的137個電動汽車品牌中，只有19個實現盈利，其餘將退出電動車行業，或進行整合，或爭奪少量市場份額。新能源汽車股普遍靠穩，小米集團01810)連日向好，升至16.7元水平整固。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

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