朱紅：恒指重越萬八點，留意牛56817/熊59523

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿14倍。或可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿13倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59522)，收回價19000點，24年12月到期，實際槓桿23倍。

美團03690)數據顯示，近兩周內地文旅消費規模較上兩周增幅超過兩成，三線以下城市及縣域地區文旅消費規模高速增長，至於「小城遊」相關筆記攻略數於大眾點評筆記頻道增幅超過1.1倍。美團顯著造好，曾升逾5%高見122.3元。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

中汽協表示，今年上半年新能源汽車銷量達到494.4萬輛，按年增長32%，市場佔有率達到35.2%，預計全年產銷有望實現1150萬輛，中國成為全球新能源汽車競爭的主戰場。汽車股普遍造好，比亞迪01211)延續升勢，曾高見248.6元，再創近月新高。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

據報道建設銀行00939)與沙特公共投資基金PIF)在京簽署合作備忘錄，通過綜合化金融服務支持PIF戰略發展，服務中沙兩國金融合作，進一步推動共建「一帶一路」倡議和沙特「2030願景」對接。建行股價連日造好，曾高見5.68元，再創近來新高。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿8倍。

據報本月的小米新手機發布會將會由創辦人雷軍重新主持，同時推出折疊螢幕以及Redmi K70至尊版，為小米今年下半年最重要的一場新品發表會。小米集團01810)股價持續反彈，升至16.88元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

據報道，內地率先搭建國際首個通信與智能融合的6G外場試驗網，實現6G主要場景下通信性能的全面提升，4G及5G通信鏈路有望具備6G的傳輸能力。電訊股個別發展，中國移動00941)續沿10天線整固，在約77.2元水平徘徊。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

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