朱紅：恒指萬八點徘徊，留意牛63925/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證63925)，收回價17550點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指牛證63924)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

騰訊QQ啟動2024年暑期未成年人網絡環境整治專項行動，將加強短視頻、直播場景有害及不良信息治理工作，打擊不良「二次包裝」、擺拍校園霸淩、利用「網紅兒童」牟利等行為。騰訊00700)表現偏軟，回落至390元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)公布，今年首六個月四家控股子公司原保險合同保費收入共計4,812.68億人民幣，按年增加4.7%。平安股價偏軟，回落至10天線約36元附近好淡爭持。如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

滬深港交易所公布進一步擴大滬深港通ETF標的範圍，59隻上交所ETF及26隻深交所ETF將加入中華通證券名單，並於22日起生效。港交所00388)連升多日後股價回吐，跌至10天線約247元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

據報道柬埔寨首相洪瑪耐會見比亞迪01211)亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮，洪早前透露比亞迪計劃在柬埔寨投資建設汽車組裝廠。比亞迪走勢反覆，創近月新高後倒跌，在244元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

上交所和中證指數公司聯合公告指，將於7月26日正式發布上證科創板芯片設計主題指數和上證科創板半導體材料設備主題指數，為市場提供更多科創板半導體產業投資標的。芯片股個別發展，中芯國際00981)變動不大，續於20天線之上在約18.1元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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