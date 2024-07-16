朱紅：恒指持續偏軟，留意牛63924/熊60822

如看好恒指，可留意恒指牛證63924)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿29倍。或可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證59523)，收回價18800點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

Canalys數據顯示，今年第二季度全球智能手機出貨量同比增長12%，達2.88億台，連續三個季度增長，當中小米以15%市場份額名列第三，居三星及蘋果之後。小米集團01810)股價再度失守100天線，跌至約16.3元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

友邦保險01299)宣布與貝萊德及紐約梅隆訂立新協議，助力友邦保險對其投資平台作出轉型，以支持集團長期投資計劃。友邦股價受壓，失守20天線跌至53.6元附近徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證24673)，行使價65元，24年12月到期，實際槓桿8倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24490)，行使價38元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

港交所00388)通告指，就在9月23日起實施惡劣天氣交易，市場參與者須在8月底前申報其是否準備就緒，9月23日至12月31日期間會向有需要者提供支援措施。港交所股價連日偏軟，跌至約241元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

歐盟成員國就對華電動車加徵關稅進行投票表決，據報意大利和西班牙投贊成票，德國和瑞典就投棄權票，表決沒有約束力，但會影響歐盟委員會的最終決定。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價續回吐，在約240元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

電訊股逆市造好，中國移動00941)好倉連日錄得資金流入，公司股價續沿10天線靠穩，在約77元附近窄幅整固。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿8倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿8倍。

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