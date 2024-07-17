朱紅：國際油價回落，留意海油購24293/中油購24292

如看好恒指，可留意恒指牛證63924)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

國際能源總署IEA)早前下調2024 年和2025年全球需求預測，隨著布蘭特原油價格回落至每桶75至90美元區間預測，油價連日受壓，隔晚布蘭特期油跌1.3%或1.12美元，報每桶83.73美元，為近一個月以來最低收盤價。中國海洋石油（00883）跌至一個月低位20.7元，如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油（00857），可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿8倍。

匯豐00005)宣布委任財務總監艾橋智Georges Elhedery)為集團行政總裁，將於今年9月2日起生效。而祈耀年將自9月2日起退任集團行政總裁及執行董事職務，在離職前休假期間，他仍會繼續為集團和艾橋智提供協助，直至其12個月離職通知期於2025年4月30日屆滿為止。匯豐近日在67元附近橫行，如看好匯豐，可留意匯豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿13倍。如看淡匯豐，可留意匯豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿18倍。

路透社指中國平安02318)發行總額35億美元的可轉換債券計劃錄得數倍超額認購，獲約100個投資者認購，前20大投資者認購超過70%的債券。平安股價偏軟，失守10天線約35.5元，如看好平安，可留意平安認購證23504)，行使價45元，24年12月到期，實際槓桿9倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿11倍。

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