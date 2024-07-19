朱紅：中海油止跌反彈，留意購26139/牛59524

如看好恒指，可留意恒指牛證63924)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意收回價較遠的恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿22倍。

中海油00883)制定2024年度提質增效重回報行動方案，預計2022年至2024年的全年股息支付率不低於40%，全年股息絕對值不低於每股0.7元，公司將在綜合考慮未來收益、資本要求、財務狀況、前景及其他因素基礎上，保持股東回報政策連續性和穩定性，向股東提供具有競爭力的分紅回報。中海油股價止跌反彈，升至21.7元附近徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

小米新摺機MIX Fold 4將於周五19日)晚上發布，發布會後即開售，據悉創辦人雷軍將會舉辦年度演講，並分享小米造車三年的經歷。小米01810)股價連日向好，在20天線約17元水平靠穩。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

中汽協數據顯示，6月內地新能源汽車產銷分別100.3萬輛和104.9萬輛，按年分別增長28.1%和30.1%。新能源車股走勢各異，比亞迪01211)於20天線見支持，升至242元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，美國政府擬進一步向盟友施壓，正考慮實施一項名為「外國直接產品規則」的措施，新措施將允許對使用美國技術的外國製造產品實施限制，以限制其向中國提供先進的晶片技術。芯片股個別發展，中芯國際00981)股價於50天線見支持，升至17.4元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

匯豐控股00005)宣布，財務總監艾橋智將接任為集團行政總裁，9月2日起生效，集團稍後公布接替財務總監的人選。匯豐股價靠穩，升至20天線約67.8元水平整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿12倍。

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