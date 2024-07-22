朱紅：中芯逆市造好，留意購25698/沽22831

如看好恒指，可留意恒指牛證56086)，收回價16900點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指牛證55916)，收回價16782點，24年12月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿14倍。

據外媒報道，美團03690)外賣在沙特首都利雅得布局進展迅速，有望今年9月或10月在利雅得正式上線。據悉集團在當地已經招聘了不少工作人員，相關員工熟悉當地情況且精通阿拉伯語，同時亦已經接觸數家國際大餐飲運營商，洽談中的合作商戶也包括不少本土餐廳，並與多家當地騎手公司達成合作。美團股價靠穩，續沿10天線約118元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

台積電季績好過市場預期，並預計第三季度營收將挑戰歷史新高，帶動芯片股份造好。中芯國際00981)股價逆市上升，在20天線約17.7元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮經濟放緩影響原油需求，國際油價好淡爭持，石油股普遍回吐，中國石油00857)跌逾5%曾低見7.03元，創近月新低。如看好中油，可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，截至今年6月份深圳市機動車保有量約為426.3萬輛，其中新能源汽車達108萬輛，佔比超四分之一，6月當月的新車滲透率高達77.4%，創歷史單月最高。新能源車股造好，比亞迪01211)於10天線見支持，逆市上升至243元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)獲大行唱好兼提升目標價，指集團具防禦性，而且能帶來可持續的高個位數股息收益率。中移動表現靠穩，續於約75元附近好淡爭持。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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