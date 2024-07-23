朱紅：小米新品發布，留意購25016/沽25042

如看好恒指，可留意恒指牛證56817)，收回價17200點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿17倍。

小米上週五舉行新品發佈會，推出小米MIX Flip、小米MIX Fold 4等在內的一系列摺疊手機新品。另外，董事長雷軍表示，汽車工廠產能已有所提升，小米SU7全年10萬輛的交付目標預計在11月提前完成。小米01810)股價顯著造好，重越20天線升至17.26元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

據報下月OPEC+會議不太可能建議改變從第四季度開始增加供應的計劃，加上市場憂慮原油需求下跌，國際原油價格曾創下6月初以來的最大單日跌幅，並且連續第2周下跌。石油股份個別發展，中石油00857)連日下跌，曾低見6.84元創近月新低。如看好中油，可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿8倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

據內媒報道，騰訊00700)旗下手遊《元夢之星》日活躍用戶數DAU)在春節期間一度超過5,000萬並超越網易旗下《蛋仔派對》，其後降至1,000萬以下，在數月前又恢復至1,200萬以上的水平。騰訊股價反彈，升至約375元水平整回。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

聯交所宣佈，已將阿布扎比證券交易所及杜拜金融市場納入其認可證券交易所名單，兩家阿拉伯聯合酋長國交易所主市場上市的公眾股份制公司可以在香港申請第二上市。港交所00388)股價變動不大，續於約239元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

中國移動公布6月份移動業務客户總數達10.0025萬户，月淨增客户數181.6萬户，本年累計淨增客户數925.6萬户。中移動00941)跌至50天線後見支持，回升至75.5元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿9倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿10倍。

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