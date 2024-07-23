朱紅：比亞迪回吐，留意購25728/沽25727

如看好恒指，可留意恒指牛證56089)，收回價17100點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指牛證56086)，收回價16900點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64872)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿22倍。或可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿17倍。

聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下巴郡上周二出售逾139萬股比亞迪，套現逾3.4億元，持股量降至4.94%，未來再減持已毋須申報。比亞迪01211)股價下挫，跌至20天線約238元水平好淡爭持。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

據報騰訊00700)《王者榮耀》國際服全球上線累計註冊用戶數破5000萬，官方引述數據指，今年6月以來下載量增長幅度為5月的6.6倍，增長量在東南亞當地市場位列品類第一。騰訊股價偏軟，跌至約367元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

有大行發表報告，表示雖然目前石油市場供應處於緊張，但預計明年日均供應量將增長約250萬桶，遠超需求增幅。國際油價偏軟，中海油00883)表現靠穩，續於約20.3元水平徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿5倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

人民銀行早前下調一年期和五年期以上LPR，內媒引述業內人士指，利率市場化改革後，存、貸款利率之間的聯動增強，國有大行正在考慮下調存款掛牌利率，銀行業淨息差將保持總體穩定。內銀股普遍造好，建設銀行00939)股價重越20天線，升至5.5元水平整固。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿8倍。或可留意建行牛證68819)，收回價4.25元，24年9月到期，實際槓桿4倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，米家空調進步非常快銷量增長也很快，今年上半年市場排名第四，但與格力空調差距還很遠，小米要繼續向格力學習。小米股價回吐，跌至約17元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證25016)，行使價23.48元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

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