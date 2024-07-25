朱紅：恒指續偏軟，留意牛56086/熊64969

內媒報道，資金投入較低、收益風險較小的「小遊戲」正受到遊戲製作商青睞，據悉微信小遊戲用户已經達到10億，月活用户為5億，有240多款遊戲季度流水超過千萬元。騰訊00700)股價靠穩，於366元附近窄幅徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

中國證監會發布美的集團境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過6.5億股境外上市普通股，並在港交所上市。港交所00388)股價連日偏軟，跌至約233元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

電動車龍頭Tesla次季盈利及毛利率等低於市場預期，市場憂慮減價戰對車企業績已出現較大影響，新能源汽車股普遍下跌。比亞迪01211)股價連跌兩日，失守20天線跌至約233元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

中海油00883)宣布，在南海北部灣盆地探獲千方井，經測試該井平均日產油當量超1000立方米，有望成為中型規模油田。中海油股價反覆造好，升至約20.5元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿10倍。

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