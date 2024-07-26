朱紅：恒指跌至3個月新低，留意牛55915/熊64969

如看好恒指，可留意恒指牛證55915)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指牛證55914)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿19倍。或可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿15倍。

內媒報道，今年1至6月內地遊戲市場實際銷售收入為1,472.67億元人民幣，按年增長2.08%；遊戲用戶規模近6.68億人，按年增長0.88%，再創新高。遊戲股普遍偏軟，騰訊00700)股價持續受壓，見兩個多月新低，在約351元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)行政總裁陳翊庭表示，新股市場已有復甦跡象，正處理106宗新上市申請；今年以來本港已有40隻新股上市，數量排名全球第三。港交所連日受壓，曾低見229元，創3個月新低。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

中汽協會數據顯示，6月內地品牌乘用車銷量143.2萬輛，按月增長8.2%，按年增長18.8%。汽車股個別發展，比亞迪01211)變動不大，續於約234元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

據報道，小米通訊成功向專業機構投資者發行科技創新+高成長產業公司債券，發行規模10億元人民幣，期限為三年，主體評級「AAA」，全場獲得5.4倍的超額認購。小米01810)股價連跌多日，跌至16.2元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

中海油00883)周三24日)於聯交所回購176.9萬股，涉資逾3,632萬元，自購回授權的決議案通過至今，公司累計購回659.9萬股，佔已發行股本0.01387%。中海油股價偏軟，曾低見19.68元，創個多月新低。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿12倍。

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