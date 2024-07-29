朱紅：恒指萬七點徘徊，留意牛55915/熊64969

如看好恒指，可留意恒指牛證55915)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指牛證55914)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿20倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿20倍。或可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿16倍。

國家發改委及財政部印發通知，就統籌安排3000億元人民幣左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新提出三大項共十六條措施，其中購買新能源乘用車補貼提高一倍至2萬元。汽車股個別發展，比亞迪01211)反彈至20天線，在約237元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

市場研究機構Canalys報告顯示，今年第二季度內地智能手機市場出貨量按年增長10%達7,000萬部，其中小米K70系列和旗艦14系列繼續保持強勁勢頭，以1,000萬部的出貨量重回前五名，按年增長17%。小米01810)股價反彈，升至約16.5元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿6倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

國家發改委公布，按機制下調成品油價，汽油、柴油每噸分別降低145元及140元人民幣。石油股個別發展，中海油00883)股價變動不大，續於19.9元水平徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿13倍。

電訊股普遍下挫，中國移動00941)股價失守50天線曾低見72元，創接近兩個月新低。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

新能源智能車企質子汽車表示，公司主要圍繞新能源商用車智能化，與香港的新型工業化以及新能源交通戰略非常吻合，公司計劃在港建立一個氫能汽車的研發中心，並希望明年能夠在香港聯交所上市。港交所00388)連日偏軟，曾跌至227.6元，再創3個月新低。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

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