朱紅：恒指反彈，留意牛55916/熊64969

如看好恒指，可留意恒指牛證55916)，收回價16782點，24年12月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指牛證56088)，收回價16700點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

小米集團01810)董事長雷軍表示，小米SU7上市3個多月已交付3萬多台，刷新行業記錄，並預計7月交付也會突破1萬輛，全年10萬輛交付目標，預計11月初完成。小米股價連日反彈，升至16.8元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

淘寶宣布優化「僅退款」策略，並推出新版體驗分體系，期望平衡消費者及商家權益保障，形成更良性健康的電商生態。阿里巴巴09988)顯著造好，升逾5%曾高見77.3元。如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

內地上調汽車以舊換新政策補貼金額，其中新能源乘用車補貼標準倍增至2萬元人民幣，券商分析預料廠商第四季表現將受惠提前釋放的2025年初需求，認為比亞迪01211)、長城及及吉利等廠商從是次更新補貼中最受惠。汽車股個別發展，比亞迪01211)逆市下跌至231.4元水平徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

中海油00883)上周五26日)於聯交所回購488.9萬股，涉資約9,770萬元，自普通決議案通過木來，公司累計購回1,636.6萬股，佔股本0.03441%。中海油顯著反彈，曾升至10天線約20.9元水平徘徊。如看好海油，可留意海油認購證26139)，行使價35元，25年9月到期，實際槓桿6倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿9倍。

滙豐控股00005)宣布經已完成回購，期內公司自英國回購1.72億股普通股，及自香港回購1.71億股普通股，以作註銷，代價總額約為30億美元。滙豐股價向好，升至20天線約67.2元水平整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿13倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿17倍。

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