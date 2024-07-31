朱紅：恒指萬七點徘徊，留意牛55915/熊65361

如看好恒指，可留意恒指牛證55915)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指牛證55914)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿19倍。

美團03690)旗下在香港上線外賣平台KeeTa近期將服務拓展到便利店類別，7-11便利店已於率先入駐，據悉如便利店餐飲品類運營不錯，後續可能會支持便利店上線非餐商品。美團股價仍受制於100天線，回落至106.5元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

中國信通院數據顯示，6月國內市場手機出貨量逾2491萬部，同比增長12.5%，國產品牌手機出貨量逾2204萬部，佔同期手機出貨量的88.5%。小米01810)股價偏軟，跌至16.3元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

據報多家公司向港交所00388)遞交上市申請，包括雲通信服務提供商北京訊眾通信技術、動力及儲能電池製造商江蘇正力新能電池以及科大訊飛旗下訊飛醫療等。港交所股價偏軟，曾低見227.2元，創接近3個月新低。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

阿里巴巴09988)旗下淘天集團宣布多項商家政策調整，並獲多家大行看好此舉將有利於未來幾季的股價及盈利前景。阿里股價靠穩，續於約76.3元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿5倍。

據報比亞迪01211)旗下方程豹官宣降價，豹5車型價格下調5萬元人民幣，據指豹5上半年銷量一般，集團高層調研門店後決定調整價格。比亞迪股價連日偏軟，失守50天線曾低見222.4元。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

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