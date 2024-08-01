朱紅：恒指反彈至10天線，留意牛56086/熊64969

如看好恒指，可留意恒指牛證56086)，收回價16900點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指牛證55916)，收回價16782點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿23倍。

內媒報道，美團03690)與餐飲連鎖品牌太二酸菜魚達成戰略合作，將在到家、到店等業務板塊開展更多探索，雙方計劃2024年開出50家品牌衛星店。美團股價向好，升至110元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

據報道，小米科技近日申請「Xiaomi SU7 Ultra」、「Xiaomi Ultra」等多個文字商標，以及「Ultra」相關圖形商標，此前小米01810)董事長雷軍曾對外發布「SU7 Ultra」原型車，並計劃於明年上半年推出量產版。小米股價向好，續於100天線約16.9元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

據報比亞迪01211)計劃進入加拿大汽車市場，並已經聘請相關人員提供建議，亦與當地經銷商會面商討落地經銷分店事宜。比亞迪股價止跌回穩，在約228元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

外媒報道，美國政府計劃8月公布一項新規定，擴大美國阻止外國出口半導體製造設備的權力，但日本、荷蘭和南韓等出口關鍵晶片製造設備的出貨將被排除在外。芯片股普遍造好，中芯國際00981)於100天線見支持，升至17元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

滙控00005)公布上半年列賬基準除稅前利潤215.56億美元，勝市場預期，集團擬展開最多達30億美元的股份回購，預計於三個月內完成，規模大過預期的20億美元。滙豐股價績後上升，重越50天線升至70元附近整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿13倍。

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