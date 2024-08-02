朱紅：恒指窄幅整固，留意牛56086/熊64969

如看好恒指，可留意恒指牛證56086)，收回價16900點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指牛證55916)，收回價16782點，24年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿22倍。

阿里巴巴國際數字商業集團宣布，推出人工智能對話式採購引擎，預計將於今年9月首次亮相，該引擎專注於B2B電商業務，旨在使中小企業全球採購流程更加直觀和高效。阿里巴巴09988)股價靠穩，升至77.5元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

小米汽車宣布，7月小米SU7交付量超10000台，8月交付量將持續破萬，預計11月提前完成全年10萬台交付目標。小米01810)股價窄幅靠穩，在約16.7元附近整固。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

市場憂慮中東衝突擴大，國際油價造好，紐約期油曾創去年10月以來最大單日升幅。石油股個別發展，中石油00857)反彈至10天線，在6.94元附近整固。如看好中油，可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

外電報道，網約車平台Uber將與比亞迪01211)簽署長期合作協議，在全球平台引入10萬輛比亞迪電動汽車，首階段合作將從歐洲和拉丁美洲市場開始，然後擴展至中東、加拿大、澳洲和新西蘭。比亞迪連日受制於50天線，在約227元附近徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

香港金管局維持貼現窗基本利率於5.75厘不變，並表示美聯儲往後的議息決定將取決於經濟數據、前景展望及各方面的風險，減息步伐是否如市場預期仍存在變數。銀行股個別發展，滙豐00005)升至70元後遇阻力，回落至68.3元水平好淡爭持。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿13倍。

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