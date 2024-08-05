朱紅：恒指3個多月新低，留意牛55814/熊65361

如看好恒指，可留意恒指牛證55814)，收回價16500點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指牛證55812)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿17倍。

報道引述報告指，今年第二季內地公募基金除QDII)持有港股市值3,757億元人民幣，較第一季增加逾兩成，以增持金額計，騰訊、美團、中海油及中移動000941)位列前四名。中移動股價逆市靠穩，在約74元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿10倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿13倍。

券商發表報告指出，宏觀經濟影響美團03690)增長，但考慮到食品外送的經濟效益改善，以及店內利潤回升，對美團核心盈利能力持較樂觀看法。美團跟隨科技股下跌，曾跌逾8%低見100.7元，創近月新低。如看好美團，可留意美團認購證24257)，行使價135元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

國務院辦公廳發布指導意見，旨在推動基本醫療保險與商業保險的協同發展，意見提到居民醫保繳費將與經濟和收入水平掛鈎，確保醫保制度的可持續發展，更好地滿足人民群眾的醫療保障需求。內險股偏軟，中國平安02318)曾低見33.1元，創近月新低。如看好平安，可留意平安認購證26427)，行使價43元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡平安，可留意平安認沽證24852)，行使價29.95元，24年10月到期，實際槓桿12倍。

OPEC+會議維持石油生產政策不變，並打算下月開始取消部份減產行動，加上市場美國7月份製造業活動萎縮幅度創8個月以來最大，國際油價下跌。中石油00857)仍受制於10天線，跌至6.8元附近徘徊。如看好中油，可留意中油認購證24292)，行使價9.8元，25年2月到期，實際槓桿9倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

英倫銀行宣布減息0.25厘將指標利率降至5厘，加上普遍預期美聯儲將於下月開始減息，市場憂慮銀行淨息差收入收窄，銀行股普遍下跌。滙豐00005)股價連日下跌，曾低見65.2元，創三個月新低。如看好滙豐，可留意滙豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿14倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿17倍。

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