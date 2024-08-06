朱紅：美團逆市上升，留意購26680/沽25017

如看好恒指，可留意恒指牛證55913)，收回價16100點，24年12月到期，實際槓桿23倍。或可留意恒指牛證50004)，收回價15800點，24年9月到期，實際槓桿17倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿14倍。

據統計，7月1日至8月初港股回購金額合計已超310億港元，共有4家港股公司回購金額超過30億港元，當中美團03690)以93.79億元回購居首，其次為騰訊、友邦及滙豐。美團股價逆市向好，升至106元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

國家新聞出版署發布8月進口網絡遊戲審批信息，共15款進口遊戲獲批，包括由騰訊00700)營運的射擊遊戲《彩虹六號》和Switch遊戲《紙片馬力歐：折紙國王》。騰訊表現偏軟，跌至356元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證24208)，行使價400.2元，25年3月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮美國經濟陷入衰退，並預期聯儲局9月減息50個基點機會上升，加上英倫銀行上周減息25基點後預料11月會再次減息，或令銀行淨息差收窄，國際銀行股普遍受壓。滙豐00005)股價連跌3日，曾低見61.15元，創逾3個月新低。如看好滙豐，可留意滙豐認購證23527)，行使價66.406元，24年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿12倍。

據報英偉達即將推出的AI晶片可能會延遲4個月或更長時間，受影響客戶包括Meta、谷歌和微軟等。芯片股份普遍受壓，中芯國際00981)曾低見15.68元，創兩個多月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

市場憂慮美國對原油需求疲弱，國際油價連續第4周下跌，石油股跌幅顯著，中海油00883)挫逾7%並失守100線，曾低見18.72元，創兩個多月新低。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證56093)，收回價17.6元，24年12月到期，實際槓桿13倍。

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