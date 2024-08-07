朱紅：阿里股價反彈，留意購24960/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證55693)，收回價16183點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指牛證50005)，收回價16000點，24年9月到期，實際槓桿21倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿16倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿14倍。

阿里雲宣布年度峰會「雲棲大會」將於下月19日至21日於杭州召開，屆時將舉行三場重磅主論壇及400場相關論壇與活動，將發布先進技術及AI產品及探討涵蓋雲端運算、生成式人工智能GenAI)等多方面內容。阿里巴巴09988)股價逆市向好，反彈至75.25元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)好倉於周一5日)錄得逾百萬資金流入，唯公司股價續跌，曾低見15.62元，創兩個多月新低。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿4倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

市場預期聯儲局今年減息力度或較原先預期大，據報部份銀行近日調整港元定存利率，滙豐00005)為升級高端客推出的優惠息率亦有所下調，從最高的3個月4.3厘下降至4.1厘。滙豐股價止跌反彈，升至62.8元附近整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證23527)，行使價66.406元，24年12月到期，實際槓桿11倍。如看淡滙豐，可留意滙豐認沽證24850)，行使價56.592元，24年11月到期，實際槓桿12倍。

電訊股個別發展，中國移動00941)好倉於周一5日)錄得逾800萬資金流入，唯公司股價持續偏軟，再度下試100天線曾低見70元，創接近3個月新低。如看好中移，可留意中移認購證23733)，行使價74.88元，24年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿15倍。

中國汽車流通協會公布，7月中國汽車經銷商庫存預警指數為59.4%，同比上升1.6個百分點，指數位於榮枯線之上，表示汽車流通行業處於不景氣區間。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價連日受壓，曾低見209.2元，再創兩個多月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。