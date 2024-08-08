朱紅：阿里連日反彈，留意購24960/沽24489

如看好恒指，可留意恒指牛證55914)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指牛證55812)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66209)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

中國物流與採購聯合會公布7月份中國電商物流指數為114.1，較上月回落0.7點，但連續兩個月實現114點以上的高位，意味著電商物流市場保持穩步恢復的態勢。阿里巴巴09988)股價連日造好，升至76.5元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

友邦保險01299)續進行回購，周二6日)於聯交所回購802.9萬股，涉資約4.17億元；自普通決議案通過以來累計購回2.01億股，佔股本1.7948%。友邦表現靠穩，續沿10天線約52.1元水平整固。如看好友邦，可留意友邦認購證24673)，行使價65元，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿10倍。

小米01810)公布，小米手機第二季在日本市場出貨量增長3.59倍，市佔率為6%，成功進入市場前3名，並表示仍需提高市場份額，計劃向日本市場推出更多更具吸引力的產品。小米股價靠穩，在約15.92元附近徘徊。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿3倍。

芯片股份個別發展，市場觀望中芯國際00981)周四8日)公布的中期業績，公司股價靠穩，在約15.8元水平窄幅爭持。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

中移動00941)將於周四8日)公布中期業績，此前連日錄得資金流入其好倉，公司股價於100天線見支持，回升至71.5元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證23733)，行使價74.88元，24年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿14倍。

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