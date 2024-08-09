朱紅：恒指10天線遇阻，留意牛55914/熊66209

如看好恒指，可留意恒指牛證55914)，收回價16400點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指牛證55812)，收回價16300點，24年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證66209)，收回價17400點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

騰訊00700)公布，24年騰訊全球數字生態大會定於下月5至6日在深圳國際會展中心舉行，設置超過30個主題專場，並首次在線上展示和發佈超過100個重磅產品功能。騰訊表現向好，升至50天線約373元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25156)，行使價510.5元，25年7月到期，實際槓桿6倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

市場觀望中移動00941)將於周四8日)收市後公布中期業績，公司股價績前向好，升至10天線在約72.7元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證23733)，行使價74.88元，24年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿12倍。

中國乘聯會初步統計顯示，7月全國乘用車市場零售量172.9萬輛，按年及按月均下降2%；7月份全國乘用車廠商批發量為195.6萬輛，按年下降5%，按月下降10%。汽車股個別發展，比亞迪01211)股價偏軟，曾跌至202.8元，再創近月新低。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

中海油00883)宣布，在南海探獲全球首個深水超淺層大型氣田，天然氣探明地質儲量超1000億立方米。中海油股價續反彈，升至19.56元附近整固。如看好海油，可留意海油認購證24293)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿8倍。或可留意海油牛證59524)，收回價18.5元，24年12月到期，實際槓桿15倍。

滙豐控股0005)續進行回購，周三7日)在港回購356.76萬股，涉資約2.24億港元；自8月1日開始回購以來，已回購合共約2925萬股普通股，總代價約2.37億美元。滙豐表現靠穩，續於約62.8元附近窄幅徘徊。 如看好滙豐，可留意滙豐認購證23527)，行使價66.406元，24年12月到期，實際槓桿12倍。

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