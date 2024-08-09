朱紅：阿里兩個多月新高，留意購24960/熊54682

如看好恒指，可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿26倍。或可留意恒指牛證66551)，收回價16500點，24年12月到期，實際槓桿22倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

阿里巴巴09988)、騰訊、京東等多家科企即將公布業績，《彭博》分析指，近年內地科網行業資產負債表強勁，許多公司積累了大量現金儲備，預計相關企業或將公布推出更多回購計劃。阿里股價連日造好，曾高見78.95元，創兩個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

據報內地7月新能源乘用車月度銷量首次超過燃油乘用車，單月零售滲透率達到51.1%，同比提升15個百分點，意味著在乘用車終端銷售中，新能源汽車銷量已經超過燃油車成為市場主流。比亞迪01211)股價反彈，升至215元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿5倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

中芯國際00981)次季收入和毛利按季改善，公司預計第3季平均單價環比提升並拉動毛利率上升，公司股價績後造好，曾升逾9%高見17.3元。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

中國移動00941)公布，中期營業額5,467.44億元人民幣，按年升3%，純利按年升5.3%達802.01億元，派發中期息2.6港元，按年升7%。中移動績後偏軟，跌至100天線約71元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證23733)，行使價74.88元，24年12月到期，實際槓桿13倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿14倍。

內銀股普遍造好，工商銀行01398)股價連升3日，重越20天線在約4.39元附近整固。如看好工行，可留意工行認購證25848)，行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿7倍。建設銀行00939)連升4日，至約5.5元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

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