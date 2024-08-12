朱紅：阿里週四業績，留意購24960/熊54682

如看好恒指，可留意恒指牛證66552)，收回價16770點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指牛證66551)，收回價16500點，24年12月到期，實際槓桿23倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿20倍。

阿里巴巴09988)將於本週四（15日）公佈第一季度業績，市場預期阿里在2023年以來持續進行的組織變革、人員調整、戰略改動，有助於提升阿里上季商品成交金額（GMV）。阿里股價繼續在近期高位徘徊，如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

中國移動00941)公布，中期營業額5,467.44億元人民幣，按年升3%，純利按年升5.3%達802.01億元，派發中期息2.6港元，按年升7%。中移動績後偏軟，跌至70元附近徘徊。如看好中移，可留意中移認購證23733)，行使價74.88元，24年12月到期，實際槓桿13倍。或可留意中移牛證58109)，收回價66.88元，25年3月到期，實際槓桿14倍。

美團（03690）逆市下跌2%，收報104元，股價繼續在近月低位徘徊，近日持續有資金流入好倉。如看好美團，可留意美團認購證26795)，行使價120.1元，24年11月到期，實際槓桿7倍。

內銀股普遍造好，工商銀行01398)股價連升4日，重越20天線在約4.49元附近整固。如看好工行，可留意工行認購證25848)，行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿7倍。建設銀行00939)連升4日，至約5.5元水平徘徊。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿9倍。

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