朱紅：騰訊績前造好，留意購26792/沽25849

如看好恒指，可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿24倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿30倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿22倍。

騰訊00700)將於周三14日)公布第二季度業績，此前市場預料其遊戲業務展現強勁增長勢頭，並將在多個季度內實現環比增長。騰訊股價連日造好，升至378元附近整固。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26792)，行使價450.2元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

阿里巴巴09988)將於周四15日)公布季績，市場關注管理層最新營運及策略指引，以及國內電商訂單量及商品交易總額GMV)增長等。阿里股價曾再創近月新高，其後在約78.5元附近窄幅整固。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

OPEC下調今年全球原油需求增長預測，但中東局勢再度升溫，國際油價曾創下去年10月以來的最大單日漲幅。石油股普遍向好，中石油00857)股價保持於10天線之上，在約6.72元附近整固。如看好中油，可留意中油認購證26856)，行使價8.65元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

中芯國際00981)次季業績及對第三季的指引均勝市場預期，績後獲多家大行提升目標價，公司股價向好，續沿20天線約16.8元水平整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

據報多家公司有意在港上市，當中廚具品牌卡羅特Carote)上市備案材料日前已獲中證監收悉，自動駕駛科技公司地平線Horizon)據報亦獲中證監批准，而華昊中天生物醫藥近日則再度提交聯交所主板上市申請。港交所00388)股價仍受制於20天線，在約231元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

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