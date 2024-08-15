朱紅：阿里績前反覆，留意購25157/熊54682

如看好恒指，可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿45倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿27倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿27倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

外媒報道，阿里巴巴09988)旗下的東南亞電商平台Lazada上月的EBITDA首次錄得正數，公司表示會持續積極投資在東南亞市場。阿里將於周四公布季績，公司股價表現反覆，創近月新高後回落至78.3元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證25157)，行使價99.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。如看淡阿里，可留意阿里熊證54682)，收回價88.8元，24年8月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)回應指有關公司用戶帳號信息被竊取的信息並不屬實，公司於周三收市後公布季績，唯股價績前受壓，跌至50天線約374元附近好淡爭持。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26792)，行使價450.2元，25年3月到期，實際槓桿7倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿5倍。

據報華為即將推出新一代AI芯片「升騰910C」，性能可媲美NVIDIA的「H100」，據悉字節跳動、百度及中國移動00941)等公司均有意洽購。中移動股價逆市向好，升至20天線約73.3元附近整固。如看好中移，可留意中移認購證23733)，行使價74.88元，24年12月到期，實際槓桿12倍。或可留意中移牛證58107)，收回價68.88元，25年3月到期，實際槓桿16倍。

中芯國際00981)管理層對第三季的收入及毛利率指引勝於預期，績後公司獲多家券商上調盈利預測及目標價。中芯連日沿20天線整固，在約16.8元附近反覆整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

滙豐控股00005)持續於香港及市英國市場進行回購，周二於香港聯交所市場購入105.76萬股，涉資逾6813萬元。滙豐股價連日造好，升至65元水平整固。如看好滙豐，可留意滙豐認購證23527)，行使價66.406元，24年12月到期，實際槓桿12倍。

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