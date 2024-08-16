朱紅：恒指20天線整固，留意牛66552/熊65361

如看好恒指，可留意恒指牛證66552)，收回價16770點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿26倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證65361)，收回價17600點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

阿里巴巴09988)周四公布季績，券商普遍預測期集團期內收入錄得增長，但經調整盈利則有所下滑。阿里股價績前下跌，曾失守10天及20天線低見75.5元。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。如看淡阿里，可留意阿里認沽證24489)，行使價67.23元，24年11月到期，實際槓桿9倍。

美的集團與美團03690)達成戰略合作，美的25000家自有零售專賣店計劃今年全部入駐美團，雙方將在「外賣+到店」雙主場開展更多創新探索。美團表現反覆，跌至100元關口附近好淡爭持。如看好美團，可留意美團認購證24256)，行使價120.1元，24年12月到期，實際槓桿6倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿5倍。

小米01810)董事長雷軍表示，經過一系列提產舉措，小米SU7的交付仍在持續提速，新訂單預計交付周期縮短六周，已經鎖單的交付周期最高也可縮短五周。小米表現向好，升越100天線曾高見17.3元。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)表現靠穩，股價連日保持於20天線之上在約16.9元附近整固。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)將於下周三公布中期業績，市場普遍預期集團期內純利按年輕微倒退，亦關注其管理層指引及改革措施。港交所股價連日受制於20天線，在約227元附近好淡爭持。如看好港交，可留意港交認購證26137)，行使價311元，25年5月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

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