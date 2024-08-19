朱紅：恒指表現造好，留意牛66819/熊64969

如看好恒指，可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿25倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿18倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿36倍。或可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿26倍。

阿里巴巴09988)首財季總收入低於市場預期，但非公認會計準則純利勝預期，集團績後獲多家大行上調目標價，加上市場憧憬集團完成在香港主要上市後有望獲納入南向港股通，阿里績後造好，曾高見80.65元，創兩個多月新高。如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意另一阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

京東09618)第二季度收入勝預期增加至2,914億元人民幣，期內淨利潤則按年升92%至126億元，同樣遠超市場預期。京東股價績後顯著造好，曾升至108.8元，創月內新高。如看好京東，可留意京東認購證24667)，行使價158.88元，25年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意另一京東認購證25209)，行使價186.28元，25年9月到期，實際槓桿4倍。

據報道，比亞迪01211)計劃在巴基斯坦最大的城市喀拉蚩與當地廠商合作建廠，公司亦在17日舉行的品牌發布會上展示在巴基斯坦銷售的三款車型，包括SUV和轎車。比亞迪01211)股價續向好，升至100天線約220元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿4倍。

港交所00388)將於周三21日)公布中期業績，市場普遍預期集團期內純利按年輕微倒退，亦關注其管理層指引及改革措施。港交所股價連日受制於20天線，在約230元水平窄幅徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

美國經濟數據理想，舒緩市場對原油需求下跌的憂慮，國際油價向好。中石油00857)股價上升，重越20天線升至6.9元附近整固。如看好中油，可留意中油認購證26856)，行使價8.65元，25年4月到期，實際槓桿6倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

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