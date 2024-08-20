朱紅：小米個多月新高，留意購26429/沽25042

如看好恒指，可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿21倍。或可留意恒指牛證66348)，收回價16600點，24年12月到期，實際槓桿15倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指熊證64872)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿24倍。

小米01810)高層日前舉行直播，集團總裁盧偉冰指小米汽車正在研究進軍歐洲，並指歐洲的新能源轉型過程比中國慢得多，而現時小米手機在歐洲的知名度及評價都較高，未來要讓歐洲更好的體驗到小米汽車的智慧化。小米股價連升多日，曾高見18.04元，創超過一個月新高。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

聯交所刊發諮詢文件，就建議進一步擴大無紙化上市機制及其他上市規則修訂徵詢公眾意見，港交所00388)表示可持續發展是港交所非常重視的戰略發展方向，並希望相關建議能便利發行人、投資者及其他市場從業人士並提升效率。港交所00388)股價造好，升至233元附近整固。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

商務部聯合六部門發布進一步做好汽車以舊換新工作通知，明確新一輪汽車以舊換新政策的具體措施，其中新能源乘用車的購買補貼金額由1萬元人民幣增至2萬元，此外政策亦首次將置換更新納入補貼範圍。新能源車股普遍上升，比亞迪01211)連日造好，重越100天線曾高見226.8元。如看好比迪，可留意比迪認購證25728)，行使價299.79元，25年5月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

科技股普遍上升，美團03690)股價日前於100元關口附近見支持，連日造好並重越20天線，在約109元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)表現靠穩，股價連日保持於20天線之上，在約17元附近窄幅徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

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