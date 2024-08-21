朱紅：小米績前靠穩，留意購26429/沽25042

如看好恒指，可留意恒指牛證67780)，收回價17200點，25年3月到期。或可留意恒指牛證67782)，收回價17000點，26年9月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿28倍。或可留意恒指熊證64872)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿21倍。

小米01810)周三後公布第二季業績，市場預期其純利微升，經調整純利則有所下跌，並關注集團汽車銷售入賬、家品業務收入增長及回購計劃等。小米股價績前靠穩，在約17.66元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

據報海南省計劃開展自由貿易港促進新能源汽車發展規定立法研究工作，項目內容包括調研當地新能源汽車發展現狀、研究提出合適的建議和對策，並計劃有序推進2030年停售燃油車。比亞迪01211)股價逆市向好，升至225元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

中東局勢可望有新進展，美國國務卿布林肯表示以色列接受加沙停火建議，下一步是等待哈馬斯同意協議，加上市場仍然憂慮原油需求前景，國際油價下跌。中石油00857)股價偏軟，回落至10天線約6.7元附近徘徊。如看好中油，可留意中油認購證26856)，行使價8.65元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡中油，可留意中油認沽證24436)，行使價6元，24年11月到期，實際槓桿8倍。

港交所00388)周三公布中期業績，券商預測集團期內盈利下跌，而季度盈利及收入則有望上升。港交所股價變動不大，續於約232元水平窄幅徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿11倍。

內媒報道，美團民宿租屋服務目前已在深圳、杭州、成都等全國40多個城市上線，預計年底可覆蓋全國。美團03690)表現靠穩，續保持於20天線之上在約108元水平整固。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

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