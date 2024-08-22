朱紅：友邦業績，留意購26794/沽24192

如看好恒指，可留意恒指牛證67782)，收回價17000點，26年9月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證66819)，收回價16800點，26年9月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64969)，收回價17800點，24年12月到期，實際槓桿33倍。或可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿23倍。

友邦保險01299)公布，周二於聯交所回購370萬股，涉資1.92億元。自普通決議案通過至今，公司累計購回2.58億股，佔股本2.2999%。公司於周四公布中期業績，股價於績前靠穩，在約51.5元附近窄幅徘徊。如看好友邦，可留意友邦認購證26794)，行使價64元，25年4月到期，實際槓桿7倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證24192)，行使價43.3元，25年1月到期，實際槓桿11倍。

比亞迪01211)日前舉辦旗下高端品牌騰勢汽車科技日暨預售發布會，董事長王傳福表示，新能源已經成為豪華市場擴容的主力軍，中國品牌在豪華市場的滲透率正在加速提升。比亞迪股價逆市靠穩，在約225元附近整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

據報沃爾瑪正在出售所持京東股權，以期募資不超過37.4億美元。京東集團09618)股價跌幅顯著，一度挫逾12%低見98.7元。集團公告指周三耗資約3.9億美元回購其股票，並已充分使用獲批准的30億美元股票回購計劃限額。如看好京東，可留意京東牛證55394)，收回價92.88元，24年12月到期，實際槓桿7倍。或可留意京東認購證24667)，行使價158.88元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

港交所00388)公布，中期純利61.25億元，按年跌3%符合預期，第二季收入及其他收益以及溢利均創歷年第二季度新高，唯中期股息降至4.36元。港交所股價績後偏軟，跌至228元附近徘徊。如看好港交，可留意港交認購證24210)，行使價287.8元，25年6月到期，實際槓桿7倍。如看淡港交，可留意港交認沽證24846)，行使價215.2元，24年11月到期，實際槓桿10倍。

小米01810)周三收市後公布季績，市場關注集團汽車銷售入賬、家品業務收入增長及回購計劃等。小米表現靠穩，在約17.5元附近好淡爭持。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿5倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。