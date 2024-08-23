朱紅：小米績後上升，留意購26429/沽25042

如看好恒指，可留意恒指牛證67780)，收回價17200點，25年3月到期，實際槓桿34倍。或可留意恒指牛證67782)，收回價17000點，26年9月到期，實際槓桿28倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿32倍。或可留意恒指熊證64872)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿23倍。

小米集團01810)公布第二季度收入錄888.88億元人民幣，按年增長32%，創單季度收入歷史新高，並連續四個季度錄得按年增長，董事長雷軍形容是小米歷史上最出色的季報。小米股價顯著造好，升近一成曾高見19.24元，創近3個月新高。如看好小米，可留意小米認購證26429)，行使價20.98元，25年6月到期，實際槓桿4倍。如看淡小米，可留意小米認沽證25042)，行使價15.17元，25年5月到期，實際槓桿4倍。

友邦保險01299)公布，中期新業務價值上升25%至24.55億美元並創歷史新高，公司派中期股息每股44.5港仙，較去年同期增加5.2%。友邦股價績後造好，升逾半成曾高見54.45元。如看好友邦，可留意友邦認購證24673)，行使價65元，24年12月到期，實際槓桿10倍。如看淡友邦，可留意友邦認沽證25729)，行使價48.88元，25年3月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)墨西哥廠房選址最終入圍名單縮小至三個州，並正在審查這些州份所提出激勵措施，公司的目標仍然是在年底前確定地點。比亞迪股價靠穩，續於約227元附近窄幅徘徊。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

據報今年第二季度，美團03690)自營即時零售業務小象超市開設超過680個前置倉，其中約550個位於北上廣深四個一線城市。美團將於下周公布中期業績，公司股價靠穩，在約109元附近整固。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

芯片股份個別發展，中芯國際00981)股價偏軟，再度失守100天線跌至16.4元附近徘徊。如看好中芯，可留意中芯認購證25698)，行使價24元，25年2月到期，實際槓桿7倍。如看淡中芯，可留意中芯認沽證22831)，行使價15.2元，25年2月到期，實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司「本公司」)發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（ 作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情包括風險因素)，充份瞭解産品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。