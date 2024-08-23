朱紅：阿里逆市上升，留意購25522/24960

阿里巴巴09988)公布，將於周三28日)完成香港聯交所及紐交所雙重主要上市，分析指集團有望趕及9月5日港股通檢討，並於9月9日獲納入港股通名單。阿里股價連日向好，逆市升至82.6元附近整固。如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意另一阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

比亞迪01211)表示，香港是全球電動車普及最快、規模最大、最好的市場之一，集團計劃在香港推出更多新能源車車款，提高在香港的市佔率。比亞迪股價靠穩，連日保持於20天線之上，在約226元水平整固。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

中國平安02318)公布，中期純利746.19億人民幣，按年升6.8%，壽險及健康險業務新業務價值達成223.2億元，按年增長11%。平安股價績後上升，曾高見35.8元，創個多月新高。如看好平安，可留意平安認購證26427)，行使價43元，25年5月到期，實際槓桿6倍。或可留意平安認購證26678)，行使價40元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

美團03690)與萬科物業在武漢共同發布「騎手友好社區通行」解決方案，雙方將實現數據對接，讓外賣騎手可於入口處快速即時驗證身份，並陸續在內地逾3,000個萬科物業管理的小區推出。美團股價偏軟，回落至20天線約107元附近徘徊。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

騰訊00700)與建行簽署全面戰略合作協議，雙方將在商投行一體化、本外幣一體化、科技金融、數字金融等領域進一步深化合作，共同為服務實體經濟高質量發展、助力實現高水平科技自立自強。騰訊表現靠穩，在約376元附近徘徊。如看好騰訊，可留意騰訊認購證25164)，行使價420.2元，26年1月到期，實際槓桿4倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

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