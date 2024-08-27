朱紅：電商股受拼多多拖累，留意美團購26680/沽25017

如看好恒指，可留意恒指牛證68215)，收回價17400點，26年9月到期，實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證68130)，收回價17340點，25年3月到期，實際槓桿32倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿49倍。或可留意恒指熊證64872)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿31倍。

拼多多第二季業績遜於市場預期，集團董事長陳磊在業績發布後，表示競爭將繼續存在，而且會愈來愈激烈，收入的高增長是不可持續，盈利能力的下降趨勢不可避免。之後該股ADR股價挫29%，創下2018年上市以來最大跌幅。拼多多的電商同業，皆受到沽壓。

美團03690)一開市曾跌5.5%，低見103元後，逐步收回失地。公司將於本今日（28日）公佈第二季度業績，市場預期收入增長18%至804億元人民幣，純利增長82%至85.3億元，經調整純利增長35%至103億元。

如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿6倍。

拼多多的主要競爭對手京東集團（09618）昨日一開始，曾失守100元，低見99.75元，其後跌幅逐步收窄。如看好京東，可留意京東認購證24667)，行使價158.88元，25年3月到期，實際槓桿6倍。另外，也可留意實際槓桿較高的京東牛證55394)，收回價92.88元，24年12月到期，實際槓桿8倍。

此外，同屬於電商同業的阿里巴巴（09988）昨日也曾跌5.1%至79元。阿里將於今日28日)完成香港聯交所及紐交所雙重主要上市，分析指集團有望趕及9月5日港股通檢討，並於9月9日獲納入港股通名單。如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意另一阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

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