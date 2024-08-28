朱紅：阿里或九月納入港股通，留意購25522/購24960

如看好恒指，可留意恒指牛證68214)，收回價17460點，25年3月到期，實際槓桿46倍。或可留意恒指牛證68215)，收回價17400點，26年9月到期，實際槓桿44倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指熊證64872)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿28倍。

有分析指阿里巴巴 09988)完成香港為雙重主要上市後，阿里巴巴（09988）有望最早在9月5日的港股通考察日，被納入港股通，吸引南下資金。過去5個交易日，有約5000萬元流入阿里的好倉，如看好阿里，可留意阿里認購證25522)，行使價89.04元，25年3月到期，實際槓桿6倍。或可留意另一阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿5倍。

據《彭博》引述消息指匯豐00005)即將上任的行政總裁艾橋智Georges Elhedery)考慮計劃減少中層管理，知情人士稱，艾橋智的考慮還處於非常早期階段，如何精簡該行業務的計劃可能還會變化。匯豐股價從8月頭的60元附近，反彈至今年高位69元左右。如看好匯豐，可留意匯豐認購證24849)，行使價78.125元，25年2月到期，實際槓桿14倍。

中國信通院發布分析報告指1-7月國內市場手機出貨量1.71億部，同比增長15.3%，其中，5G手機1.45億部，同比增長23.6%，佔同期手機出貨量的84.8%。 中國移動（00941）股價從8月頭的70元上升至76元附近，如看好中移，可留意中移認購證25695)，行使價98.88元，25年12月到期，實際槓桿11倍。

比亞迪01211)在公布上半年業績前，管理層在接受外媒採訪時表示，海外市場未來將在全球銷售中佔據較大比例，可能佔近一半。比亞迪今年的海外銷量有望達到50萬輛，如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡可留比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

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