朱紅：美團業績勝預期，留意購26680

如看好恒指，可留意恒指牛證68214)，收回價17460點，25年3月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指牛證68130)，收回價17340點，25年3月到期，實際槓桿35倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64970)，收回價18000點，24年12月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指熊證64872)，收回價18200點，24年12月到期，實際槓桿28倍。

美團（03690）公布的第二季業績勝預期，溢利113.5億元人民幣，按年升1.42倍，經調整EBITDA為150億元人民幣，升95.2%。另外，公司公佈會用10億美元回購B類普通股股份。美團股價曾升超過11%，高見115元以上。如看好美團，可留意美團認購證26680)，行使價143.3元，25年7月到期，實際槓桿4倍。如看淡美團，可留意美團認沽證25017)，行使價95.9元，24年12月到期，實際槓桿7倍。

中國音數協遊戲工委發布2024中國遊戲產業月度報告，今年7月中國遊戲市場收入278.00億元人民幣，環比增長4.26%，同比下降2.83%。其中，中國移動遊戲市場實際銷售收入211.64億元人民幣，環比增長6.87%，同比下降4.28%。

騰訊00700)股價先跌後回升，股票升至380元附近。如看好騰訊，可留意騰訊認購證26792)，行使價450.2元，25年3月到期，實際槓桿8倍。如看淡騰訊，可留意騰訊認沽證25849)，行使價320元，25年6月到期，實際槓桿6倍。

比亞迪01211)公佈的中期業績持平，純利136.31億人幣，按年升24.4%；每股基本盈利4.68人幣，不派中期息，毛利率達20%。比迪股價先回後，跌幅收窄，大致在224元附近。如看好比迪，可留意比迪認購證26793)，行使價259.8元，25年2月到期，實際槓桿6倍。如看淡比迪，可留意比迪認沽證25727)，行使價208元，25年4月到期，實際槓桿5倍。

內銀股開始公佈業績，交通銀行（03328）的中期業績稍遜預期，期內，實現淨利潤同比下降1.63%。實現營業收入1323.47億元，同比下降3.51%。淨利差1.12%，同比下降7個基點，淨利息收益率1.29%，同比下降2個基點。由於期內營收、淨利雙降，影響市場情緒，內銀行齊齊下跌。

建設銀行（00939）股價曾跌約5%，見5.53元。如看好建行，可留意建行認購證25158)，行使價6.8元，25年6月到期，實際槓桿10倍。如看好工行，可留意建行認購證25848)，行使價5.5元，25年12月到期，實際槓桿7倍。

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