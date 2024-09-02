朱紅：傳減存量房貸利率，留意平保購24851/購26678

如看好恒指，可留意恒指牛證68214)，收回價17460點，25年3月到期，實際槓桿41倍。或可留意恒指牛證68215)，收回價17400點，26年9月到期，實際槓桿25倍。如看淡恒指，可留意恒指熊證64207)，收回價18400點，24年12月到期，實際槓桿37倍。或可留意恒指熊證60822)，收回價18600點，24年12月到期，實際槓桿27倍。

據《彭博》指內地正考慮進一步下調存量房貸利率，如果最新方案獲得批准，房貸負擔的減輕速度可能會超過預期，消息利好內房股，包括涉及大量房地產投資的平安保險（02318）。平安股價升至近月高位38.2元，如看好平保，可留意槓桿稍高的平保認購證（24851），行使價48元，25年2月到期，實際槓桿8倍。同時也可留意平保認購證26678)，行使價40元，25年2月到期，實際槓桿7倍。

中國人壽（02628）在剛剛公佈的中期業績內首次派息，國壽上半年純利增長5.9%至382.78億元人民幣，收入上升25.7%至2,342.35億人民幣，增加25.7%。總保費4895.66億人幣，創史上同期最好，增加4.1%。新業務價值322.62億人幣，按年增18.6%，集團宣布上市以來首次派發中期息，每10股派2元人民幣。國壽期內錄得收入2342.35億人幣，。消息帶動股價升6.6%至11.92元，如看好國壽，可留意國壽認購證（24959），行使價13元，25年5月到期，實際槓桿6倍。

阿里巴巴（09988）香港創業者基金宣布，正式啟動阿里巴巴創業者基金/滙豐JUMPSTARTER for One Earth環球創業比賽，由即日起至2024年12月8日接受報名。阿里股價連續兩日向上，升至82元水平，有機會挑戰今年高位85元。如看好阿里，可留意阿里認購證24960)，行使價96元，25年10月到期，實際槓桿4.7倍。或可留意另一阿里認購證25157)，行使價99.88元，25年12月到期，實際槓桿4倍。

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